Прервет ли Челси серию неудач в АПЛ: прогноз на матч с Манчестер Сити
Лондонский Челси не слишком уверенно провел конец 2020 года в АПЛ, из-за чего опустился на 6-е место в таблице. Уже 3-го января нового 2021 года "синие" попытаются вернуться на победную тропу. Челси встретится с Манчестер Сити в 17 туре АПЛ.
Челси – Манчестер Сити: прогноз
В предыдущих матчах команда Фрэнка Лэмпарда проиграла Арсеналу и потеряла очки в игре с Астон Виллой, пишет 24 канал. Кроме того, головной боли наставнику "синих" добавляет отсутствие голов у Тимо Вернера.
Постепенно свою игру обретает Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы выиграла два предыдущих матча и постепенно поднимается в турнирной таблице. Однако кое-как подкосить "горожан" попытался коронавирус, из-за которого был отменен матч Сити против Эвертона.
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Прогноз Favbet
Хотя Челси и является хозяином матча, однако букмекеры считают, что именно Манчестер Сити фаворит игры. На победу подопечных Пепа Гвардиолы букмекеры предлагают коэффициент 2,27.
Если в поединке таки одержат победу футболисты Челси – коэффициент 3,05. Ничья в игре оценена коэффициентом 3,70.
Также целесообразно рассмотреть ставку с двойным шансом. В частности, на победу Челси или же ничью в игре букмекеры предлагают коэффициент 1,61.
Отметим, что в последних пяти очных встречах клубы одержали по две победы и один раз разошлись ничьей. И только в двух матчах обеим командам удалось забить голы. Следовательно, можно сделать ставку, что в матче голы забьют не две команды. Такой итог игры оценивается коэффициентом 2,31.
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