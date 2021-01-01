Лондонский Челси не слишком уверенно провел конец 2020 года в АПЛ, из-за чего опустился на 6-е место в таблице. Уже 3-го января нового 2021 года "синие" попытаются вернуться на победную тропу. Челси встретится с Манчестер Сити в 17 туре АПЛ.

Челси – Манчестер Сити: прогноз

В предыдущих матчах команда Фрэнка Лэмпарда проиграла Арсеналу и потеряла очки в игре с Астон Виллой, пишет 24 канал. Кроме того, головной боли наставнику "синих" добавляет отсутствие голов у Тимо Вернера.

Постепенно свою игру обретает Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы выиграла два предыдущих матча и постепенно поднимается в турнирной таблице. Однако кое-как подкосить "горожан" попытался коронавирус, из-за которого был отменен матч Сити против Эвертона.

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Прогноз Favbet

Хотя Челси и является хозяином матча, однако букмекеры считают, что именно Манчестер Сити фаворит игры. На победу подопечных Пепа Гвардиолы букмекеры предлагают коэффициент 2,27.

Если в поединке таки одержат победу футболисты Челси – коэффициент 3,05. Ничья в игре оценена коэффициентом 3,70.

Также целесообразно рассмотреть ставку с двойным шансом. В частности, на победу Челси или же ничью в игре букмекеры предлагают коэффициент 1,61.

Отметим, что в последних пяти очных встречах клубы одержали по две победы и один раз разошлись ничьей. И только в двух матчах обеим командам удалось забить голы. Следовательно, можно сделать ставку, что в матче голы забьют не две команды. Такой итог игры оценивается коэффициентом 2,31.

Поединок Челси – Манчестер Сити состоится 3-го января. Начало игры в 18:30.