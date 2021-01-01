Лондонський Челсі не надто впевнено провів кінець 2020 року в АПЛ, через що опустився на 6-е місце у таблиці. Уже 3-го січня нового 2021 року "сині" спробують повернутися на переможну стежку. Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті у 17 турі АПЛ.

Челсі – Манчестер Сіті: прогноз

У попередніх матчах команда Френка Лемпарда програла Арсеналу та втратила очки у грі з Астон Віллою, пише 24 канал. Окрім того, головного болю наставнику "синіх" додає відсутність голів у Тімо Вернера.

Поступово свою гру знаходить Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли виграла два попередні матчі та поступово підіймається у турнірній таблиці. Однак дещо підкосити "містян" спробував коронавірус, через який був скасований матч Сіті проти Евертона.

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Прогноз Favbet

Хоча Челсі і є господарем матчу, однак букмекери вважають, що саме Манчестер Сіті фаворит гри. На перемогу підопічних Пепа Гвардіоли букмекери пропонують коефіцієнт 2,27.

Якщо у поєдинку таки здобудуть звитягу футболісти Челсі – коефіцієнт 3,05. Нічия у грі оцінена коефіцієнтом 3,70.

Також доцільно розглянути ставку з подвійним шансом. Зокрема, на перемогу Челсі або ж нічию у грі букмекери пропонують коефіцієнт 1,61.

Зазначимо, що в останніх п'яти очних зустрічах клуби здобули по дві перемоги та одного разу розійшлися нічиєю. І тільки у двох матчах обидвом командам вдалося забити голи. Відтак, можна зробити ставку, що в матчі голи заб'ють не дві команди. Такий підсумок гри оцінюється коефіцієнтом 2,31.

Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті відбудеться 3-го січня. Початок гри о 18:30.