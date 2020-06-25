Лондонский "Челси" и "Манчестер Сити" встретятся в матче 31 тура АПЛ. Посмотреть поединок можно по телевидению и онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

Поединок "Челси" – "Манчестер Сити" состоится 25 июня, сообщает 24 канал. Начало центрального матча 31 тура АПЛ в 22:15.

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"Челси" – "Манчестер Сити" где смотреть

Трансляцию матча "Челси" – "Манчестер Сити" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Челси" – "Манчестер Сити" онлайн-трансляция

Интрига матча

От поединка "Челси" – "Манчестер Сити" зависит, станет ли "Ливерпуль" чемпионом Англии. "Мерсисайдцам" нужно, чтобы "горожане" потеряли очки.

Иначе "Ливерпуль" сможет выиграть титул 2 июля в очном матче с "Манчестер Сити".

Важно добывать очки и "Челси". Лондонцы занимают 4-ю строчку, которая дает право играть в Лиге чемпионов.

Теперь "синие" опережают "Манчестер Юнайтед" всего на два балла.