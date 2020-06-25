Лондонський "Челсі" та "Манчестер Сіті" зустрінуться у матчі 31 туру АПЛ. Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.

Поєдинок "Челсі" – "Манчестер Сіті" відбудеться 25 червня, повідомляє 24 канал. Початок центрального матчу 31 туру АПЛ о 22:15.

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"Челсі" – "Манчестер Сіті" де дивитися

Трансляцію матчу "Челсі" – "Манчестер Сіті" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

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"Челсі" – "Манчестер Сіті" онлайн-трансляція

Інтрига матчу

Від поєдинку "Челсі" – "Манчестер Сіті" залежить, чи стане "Ліверпуль" чемпіоном Англії. "Мерсисайдцям" потрібно, щоб "містяни" втратили очки.

Інакше "Ліверпуль" матиме можливість виграти титул 2 липня в очному матчі з "Манчестер Сіті".

Важливо здобувати очки й "Челсі". Лондонці посідають 4-у сходинку, яка дає право грати у Лізі чемпіонів.

Наразі "сині" випереджають "Манчестер Юнайтед" всього на два бали.