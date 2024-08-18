Челсі – Манчестер Сіті 0:2

Гол: Голанд, 18, Ковачич, 84

Під час літньої перерви на тренерському містку Челсі відбулися зміни. Замість аргентинця Маурісіо Почеттіно команду очолив італієць Енцо Мареска, пише 24 Канал.

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Чемпіон Англії розпочинає з перемоги

Напередодні першого матчу українських любителів футболу цікавило питання, чи отримає довіру від нового тренера Михайло Мудрик. Однак свій перший офіційний матч сезону 23-річний вінгер розпочав з лави запасних. Його місце на лівому фланзі атаки зайняв Нкуну.

Підопічні Пепа Гвардіоли доволі впевнено розпочали поєдинок. Вже на 18-й хвилині зустрічі м'яч опинився у сітці воріт господарів поля. Ударна сила "містян" Ерлінг Голанд отримав у штрафному майданчику пас від Бернарду Сілви та пробив по центру воріт.

Наприкінці першого тайму форвард "синіх" Ніколя Джексон забив гол у ворота МанСіті. Однак арбітр після перегляду ВАР зафіксував офсайд та скасував гол.

Мудрик не дочекався виходу на поле

Сенегальський нападник Челсі змарнував ще одну нагоду в середині другого тайму, коли пробивав по воротах з кількох метрів. Однак в цьому епізоді на висоті був голкіпер "містян" Едерсон.

За шість хвилин до завершення основного часу колишній хавбек Челсі Матео Ковачич поставив остаточну крапку в поєдинку. Хорват точно пробив з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку матч завершився з рахунком 2:0 на користь команди Гвардіоли. Михайло Мудрик так і просидів весь час на лаві запасних.