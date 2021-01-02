3 декабря Челси на своем поле будет принимать Манчестер Сити в матче чемпионата Англии. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок Челси – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 3 января. Начало игры в 18:30. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Прервет ли Челси серию неудач в АПЛ: прогноз на матч с Манчестер Сити

Матчи Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

В предыдущих матчах команда Фрэнка Лэмпарда проиграла Арсеналу и потеряла очки в игре с Астон Виллой. Кроме того, головной боли наставнику "синих" добавляет отсутствие голов у Тимо Вернера.

Постепенно свою игру обретает Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы выиграла два предыдущих матча и постепенно поднимается в турнирной таблице. Однако кое-как подкосить "горожан" попытался коронавирус, из-за которого был отменен матч Сити против Эвертона.