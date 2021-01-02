Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ
3 грудня Челсі на власному полі прийматиме Манчестер Сіті у матчі чемпіонату Англії. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 3 січня. Початок гри о 18:30. Про це повідомляє 24 канал.
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Матчі Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).
Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.
- У попередніх матчах команда Френка Лемпарда програла Арсеналу та втратила очки у грі з Астон Віллою. Окрім того, головного болю наставнику "синіх" додає відсутність голів у Тімо Вернера.
- Поступово свою гру знаходить Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли виграла два попередні матчі та поступово підіймається у турнірній таблиці. Однак дещо підкосити "містян" спробував коронавірус, через який був скасований матч Сіті проти Евертона.
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