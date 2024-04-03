Цього тижня в чемпіонаті Англії проходять матчі 31 туру АПЛ. Центральна зустріч відбудеться у четвер, 4 квітня, в Лондоні, де місцевий Челсі прийме Манчестер Юнайтед, пише 24 канал. Початок – о 22:15 за київським часом.

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Команди провалюють сезон

Обидві команди цього сезону виступають явно гірше очікуваного рівня. Челсі не може ніяк вибратися з середини турнірної таблиці. Команда Почеттіно йде аж 12-ою, але у неї є ще три матчі в запасі.

Якщо лондонці їх виграють, то мають шанси опинитися у топ-сімці та здобути путівку в єврокубки. Українець Михайло Мудрик цього року втратив місце в основі Челсі. Проте після ігор за збірну українець вийшов з перших хвилин на гру з Бернлі та заробив пенальті.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то підопічні тен Хага зганьбились в Лізі чемпіонів (останнє місце в групі з Копенгагеном та Галатасараєм). В чемпіонаті ж манкуніанці ще зберігають шанси потрапити в головний турнір Європи, хоча і є андердогом у цій битві.

Наразі МЮ йде на шостому місці в АПЛ, відстаючи від четвертої Астон Вілли аж на 11 очок. При цьому "червоні дияволи" мають гру в запасі у порівнянні з бірмінгемцями.

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Букмекери вважають Челсі фаворитом у битві проти Юнайтед. Коефіцієнт на тріумф команди з Лондона становить 2,00, тоді як гостей – 3,55. Нічия ж оцінюється у 4,15.

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При цьому експерти вірять у велику кількість голів у зустрічі. На "тотал більше 2,5" можна поставити всього за 1,42, тоді як на ТМ – за 2,89. Якщо ви вірите у гол Михайла Мудрика, то ваш коефіцієнт 3,50.

Челсі та Манчестер Юнайтед відіграли за всю історію 194 очних матчі. Перевага на боці "червоної" команди – 80 перемог проти 54-х у лондонців при 60-ти нічиїх.

Загалом "сині" вже сім матчів поспіль не перемагали у манкуніанців. Після п'яти поспіль нічиїх МЮ виграв дві останні матчі, в тому числі у першому колі цього сезону (2:1). На гол від Палмера дублем відповів Мактоміней.

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