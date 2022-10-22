Спаслись без Роналду: Манчестер Юнайтед вырвал ничью у Челси в компенсированное время – видео

Команда Эрика тен Хага пропустила в концовке матча против "Челси" с пенальти. Впрочем, Каземиро спас гостей от поражения.

Челси – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржиньо, 87 (пен.) – Каземиро, 90+4.

В Англии продолжается 13 тур АПЛ сезона 2022–2023. Уикенд начался с сенсации, Ливерпуль неожиданно проиграл Ноттингем Форест.

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Центральным поединком субботы стала встреча на лондонском "Стэмфорде Бридж" между Челси и Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал. В турнирной таблице команды разделял всего один пункт – "синие" были четвертыми, а "красные дьяволы" – пятыми.

Участие в матче не мог принять Криштиану Роналду. Португалец устроил демарш в игре с Тоттенхэмом, отказавшись выходить на смену. За это тренер МЮ перевел его в дубль.

Игра получилась закрытой с минимальным количеством острых моментов. Небольшая инициатива была на стороне гостей, однако этого было недостаточно, чтобы пробить Кепу.

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Насыщенная концовка

Ключевые эпизоды произошли под занавес матча. На 84-й минуте Мактоминей сфолил в своей площадке, придержав оппонента. Жоржиньо уверенно пробил с "точки".

Челси готов был праздновать победу, однако Юнайтед не опустили руки и спасли ничью. На четвертой компенсированной минуте Каземиро откликнулся на подачу Шоу и вложил мяч в сетку.

Видеообзор матча Челси – Манчестер Юнайтед:

Таким образом, после очной встречи Челси и МЮ остаются на 4-5 местах. До лидера Арсенала – шесть и семь очков соответственно (у "канониров" еще игра в запасе).

. В следующем туре Челси поедет в гости в Брайтон, бывшую команду своего наставника Грэма Поттера. Манчестер Юнайтед ждет домашний поединок с Вест Хэмом.