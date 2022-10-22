Челсі – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Жоржиньо, 87 (пен.) – Каземіро, 90+4.

В Англії продовжується 13 тур АПЛ сезону 2022-2023. Вікенд почався із сенсації, Ліверпуль несподівано програв Ноттінгем Форест.

До теми Похмілля після Ман Сіті: Ліверпуль програв новачку АПЛ через гол колишнього гравця – відео

Центральним поєдинком суботи стала зустріч на лондонському "Стемфорд Брідж" між Челсі та Манчестер Юнайтед, пише 24 канал. У турнірній таблиці команди розділяв всього один пункт – "сині" були четвертими, а "червоні дияволи" – п'ятими.

Участь у матчі не міг взяти Кріштіану Роналду. Португалець влаштував демарш у грі з Тоттенхемом, відмовившись виходити на заміну. За це тренер МЮ перевів його в дубль.

Гра вийшла закритою з мінімальною кількістю гострих моментів. Невеличка ініціатива була на боці гостей, однак цього було недостатньо для того, щоб пробити Кепу.

Читайте також Із боксу в футбол: Тайсон Ф'юрі вирішив купити англійський клуб

Насичена кінцівка

Ключові епізоди стались під завісу матчу. На 84 хвилині Мактоміней сфолив у своєму майданчику, притримавши опонента. Жоржиньо впевнено пробив з "точки".

Челсі вже готовий був святкувати перемогу, однак Юнайтед не опустили руки і врятували нічию. На четвертій компенсованій хвилині Каземіро відгукнувся на подачу Шоу та вклотив м'яч у сітку.

Відеоогляд матчу Челсі – Манчестер Юнайтед:

Таким чином після очної зустрічі Челсі та МЮ залишаються на 4-5 місцях. До лідера Арсенала – шість та сім очок відповідно (у "канонірів" ще гра в запасі).

Цікаво знати. У наступному турі Челсі поїде в гості до Брайтона, колишньої команди свого наставника Грема Поттера. На Манчестер Юнайтед чекає домашній поєдинок із Вест Хемом.