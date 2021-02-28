В воскресенье, 28 февраля, Челси и Манчестер Юнайтед сыграют в очередном туре АПЛ. Болельщики этот матч смогут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало поединка в 18:30.

К теме Кто победит в центральном матче АПЛ – Челси или МЮ: прогноз

Челси – Манчестер Юнайтед: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Челси – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.