У неділю, 28 лютого, Челсі та Манчестер Юнайтед зіграють у черговому турі АПЛ. Вболівальники цей матч зможуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч АПЛ Челсі – Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 28 лютого. Початок поєдинку о 18:30.

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Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Челсі – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.