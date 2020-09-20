20 сентября "Челси" на домашнем поле принимает "Ливерпуль" в матче 2 тура английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

Новый сезон команды начали с побед, но получили их с различным эффектом. "Челси" достаточно уверенно обыграл "Брайтон" (3:1) на выезде, а "Ливерпуль" с трудом "перестрелял" новичка элитного дивизиона – "Лидс" (4:3), пропустив сразу три мяча. Но уже в предстоящем туре кто-то потеряет очки, а может, сразу и обе команды, пишет 24 канал.

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История личных встреч "Челси" и "Ливерпуля" насчитывает 187 матчей. 80 раз сильнее были "красные", у "синих" 65 побед, еще 42 матча завершились с ничейным результатом. В предстоящей встрече букмекеры больше верят в действующего чемпиона, но явным фаворитом "Ливерпуль" никак не назовешь.

Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция