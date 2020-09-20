20 вересня "Челсі" на домашньому полі приймає "Ліверпуль" у матчі 2 туру англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Новий сезон команди почали з перемог, але здобули їх з різним ефектом. "Челсі" досить впевнено обіграв "Брайтон" (3:1) на виїзді, а "Ліверпуль" з великими зусиллями "перестріляв" новачка елітного дивізіону – "Лідс" (4:3), пропустивши відразу три м'ячі. Але вже в майбутньому турі хтось втратить очки, а може, відразу і обидві команди, пише 24 канал.

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Історія особистих зустрічей "Челсі" і "Ліверпуля" налічує 187 матчів. 80 разів сильнішими були "червоні", у "синіх" 65 перемог, ще 42 матчі завершилися з нічийним результатом. У майбутній зустрічі букмекери більше вірять в чинного чемпіона, але явним фаворитом "Ліверпуль" ніяк не назвеш.

Челсі – Ліверпуль: онлайн-трансляція