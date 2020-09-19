В воскресенье, 20 сентября, в рамках чемпионата Англии состоится довольно интересное противостояние – "Челси" примет "Ливерпуль". Матч можно будет посмотреть и в Украине онлайн.

Начало матча 2-го тура АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" в 18:30. Об этом сообщает 24 канал.

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Матчи АПЛ в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед игрой

В минувшем сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. "Мерсисайдцы" хотят защитить звание лучшей команды Англии и поэтому успели усилиться.

Ряды "красных" пополнил испанский полузащитник Тиаго Алькантара, перешедший из"Баварии".

"Челси" также имеет чемпионские амбиции, ведь в клуб пришли ряд звездных футболистов: Хаким Зиеш, Хай Хавертц, Тимо Вернер, Бен Чилвел и Тьяго Силва.

В первом матче АПЛ сезона-2020/2021 "Ливерпуль" со счетом 4:3 одолел "Лидс". "Челси" на классе обыграл" Брайтон " (3:1).