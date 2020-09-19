У неділю, 20 вересня, у рамках чемпіонату Англії відбудеться доволі цікаве протистояння – "Челсі" прийме "Ліверпуль". Матч можна буде переглянути і в Україні онлайн.

Початок матчу 2-го туру АПЛ "Челсі" – "Ліверпуль" о 18:30. Про це повідомляє 24 канал.

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Матчі АПЛ в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Перед грою

У минуломе сезоні "Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії. "Мерсисайдці" прагнуть захистити звання найкращої команди Англії і тому встигли підсилитися.

Лави "червоних" поповнив іспанський півзахисник Тіаго Алькантара, який перейшов з "Баварії".

"Челсі" також має чемпіонські амбіції, адже в клуб прийшли ряд зіркових футболістів: Хакім Зієш, Хай Хавертц, Тімо Вернер, Бен Чілвел і Тьяго Сілва.

У першому матчі АПЛ сезону-2020/2021 "Ліверпуль" з рахунком 4:3 здолав "Лідс". "Челсі" на класі обіграв "Брайтон" (3:1).