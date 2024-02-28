Эксперт выразил возмущение относительно клуба, который за последние 1,5 года потратил более миллиарда евро на приобретение новых игроков, включая Михаила Мудрыка. Значительная часть из новичков, среди которых и украинец, получили контракты на 7-8 лет, что является редкостью в современном футболе.
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Что возмущает бывшего игрока
"Проблема команды в том, что тренер Почеттино пришел в момент, когда клуб потратил огромное количество денег на грузовик игроков с 8-летними контрактами. О чем думали в Челси? Тренеру приходится оправдываться, что он этих футболистов не просил. Они застряли и не знают, куда двигаться.
Вероятно, теперь будут вынуждены продавать своего таланта Конора Галлахера, потому что таковы реалии финансового фэйр-плей. Это удивляет. Конечно, можно просто уволить Почеттино, но что это даст и кто сейчас придет вместо него", – сказал Мерсон.
Коридор позора для Мудрика
- Напомним, что Челси проиграл в финале Кубка английской лиги, но продолжает борьбу в Кубке Англии.
- По завершению матча игроки столкнулись с неприятностями, поскольку во время награждения им пришлось пройти через группу болельщиков Ливерпуля.
- Михаил Мудрик и Энцо Фернандес прошли коридор позора. Мудрик, согнув голову, игнорировал насмешки фанатов, тогда как Энцо Фернандес был готов ответить, но его сдержал партнер по команде.