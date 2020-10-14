Лондонский "Челси" больше всего потратил на новых футболистов, а Премьер-лига осталась на первом месте по расходам на трансферном рынке. Как изменился трансферный рынок во время пандемии – читайте в материале Спорт 24.

Пандемия серьезно ударила по карманам европейских клубов. Однако трансферное окно, которое закрылось в октябре, увенчалось большим количеством интересных и драгоценных переходов футболистов. Об этом сообщает 24 канал.

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"Челси" больше всего потратил

В сезоне 2020/2021 больше всего поработал на трансферном рынке "Челси". Лондонский клуб вообще потратил 247,20 миллиона евро. "Синие" приобрели:

Кая Хаверца (80 миллионов евро)

Тимо Вернера (53 миллиона евро)

Бена Чилвелла (50,20 миллиона евро)

Хакима Зиеша (40 миллионов евро)

Эдуарда Менди (24 миллиона евро)

Топ-5 клубов по затратам на футболистов сезона 2020/2021

"Челси" – 247,20 миллиона евро "Манчестер Сити" – 163,30 миллиона евро "Барселона" – 124 миллиона евро "Ювентус" – 110,20 миллиона евро "Лидс" – 106,78 миллиона евро

Для сравнения следует сказать, что в сезоне 2019/2020 больше всего на новых футболистов потратил "Реал" – 352,50 миллиона евро. В целом в прошлом сезоне 6 клубов потратили на трансферы более 200 миллионов евро:

"Реал" (352,50 миллиона евро) "Барселона" (284 миллиона евро) "Атлетико" (223,50 миллиона евро) "Ювентус" (223,50 миллиона евро) "Манчестер Юнайтед" (214,78 миллиона евро) "Монако" (200 миллионов евро)

Зато в сезоне 2020/2021 отметку в 200 миллионов евро пересек только "Челси". Еще четыре клуба потратили на трансфер более 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25 клубов позволили себе потратить на новых игроков более 100 миллионов евро.

АПЛ больше всего потратила на трансферы

Английская Премьер-лига (АПЛ) сохранила лидерство по количеству затрат на новых игроков. В сезоне 2020/2021 клубы АПЛ приобрели футболистов на 1,40 миллиарда евро. Для сравнения в прошлом сезоне этот показатель составлял 1,79 миллиарда евро.

Топ-5 лиг по затратам на трансферы сезона 2020/2021

АПЛ (Англия) – 1,40 миллиарда евро Серия А (Италия) – 757,34 миллиона евро Лига 1 (Франция) – 757,34 миллиона евро Ла Лига (Испания) – 406,53 миллиона евро Бундеслига (Германия) – 322,70 миллиона евро

В прошлом сезоне АПЛ, Ла Лига и Серия потратили более 1 миллиарда евро на трансферы. В целом в этом сезоне топ-лиги потратили заметно меньше, чем в предыдущем.

Расходы топ-5 лиг в сезоне-2019/2020

АПЛ (Англия) – 1,79 миллиарда евро Ла Лига (Испания) – 1,50 миллиарда евро Серия А (Италия) – 1,41 миллиарда евро Бундеслига (Германия) – 939,40 миллиона евро Лига 1 (Франция) – 842,95 миллиона евро

Топ-10 самых дорогих трансферов 2020