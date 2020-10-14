"Челси" – лидер среди клубов по затратам на игроков, АПЛ – среди лиг: цифры трансферного рынка
Лондонский "Челси" больше всего потратил на новых футболистов, а Премьер-лига осталась на первом месте по расходам на трансферном рынке. Как изменился трансферный рынок во время пандемии – читайте в материале Спорт 24.
Пандемия серьезно ударила по карманам европейских клубов. Однако трансферное окно, которое закрылось в октябре, увенчалось большим количеством интересных и драгоценных переходов футболистов. Об этом сообщает 24 канал.
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"Челси" больше всего потратил
В сезоне 2020/2021 больше всего поработал на трансферном рынке "Челси". Лондонский клуб вообще потратил 247,20 миллиона евро. "Синие" приобрели:
- Кая Хаверца (80 миллионов евро)
- Тимо Вернера (53 миллиона евро)
- Бена Чилвелла (50,20 миллиона евро)
- Хакима Зиеша (40 миллионов евро)
- Эдуарда Менди (24 миллиона евро)
Топ-5 клубов по затратам на футболистов сезона 2020/2021
- "Челси" – 247,20 миллиона евро
- "Манчестер Сити" – 163,30 миллиона евро
- "Барселона" – 124 миллиона евро
- "Ювентус" – 110,20 миллиона евро
- "Лидс" – 106,78 миллиона евро
Для сравнения следует сказать, что в сезоне 2019/2020 больше всего на новых футболистов потратил "Реал" – 352,50 миллиона евро. В целом в прошлом сезоне 6 клубов потратили на трансферы более 200 миллионов евро:
- "Реал" (352,50 миллиона евро)
- "Барселона" (284 миллиона евро)
- "Атлетико" (223,50 миллиона евро)
- "Ювентус" (223,50 миллиона евро)
- "Манчестер Юнайтед" (214,78 миллиона евро)
- "Монако" (200 миллионов евро)
Зато в сезоне 2020/2021 отметку в 200 миллионов евро пересек только "Челси". Еще четыре клуба потратили на трансфер более 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне 25 клубов позволили себе потратить на новых игроков более 100 миллионов евро.
АПЛ больше всего потратила на трансферы
Английская Премьер-лига (АПЛ) сохранила лидерство по количеству затрат на новых игроков. В сезоне 2020/2021 клубы АПЛ приобрели футболистов на 1,40 миллиарда евро. Для сравнения в прошлом сезоне этот показатель составлял 1,79 миллиарда евро.
Топ-5 лиг по затратам на трансферы сезона 2020/2021
- АПЛ (Англия) – 1,40 миллиарда евро
- Серия А (Италия) – 757,34 миллиона евро
- Лига 1 (Франция) – 757,34 миллиона евро
- Ла Лига (Испания) – 406,53 миллиона евро
- Бундеслига (Германия) – 322,70 миллиона евро
В прошлом сезоне АПЛ, Ла Лига и Серия потратили более 1 миллиарда евро на трансферы. В целом в этом сезоне топ-лиги потратили заметно меньше, чем в предыдущем.
Расходы топ-5 лиг в сезоне-2019/2020
- АПЛ (Англия) – 1,79 миллиарда евро
- Ла Лига (Испания) – 1,50 миллиарда евро
- Серия А (Италия) – 1,41 миллиарда евро
- Бундеслига (Германия) – 939,40 миллиона евро
- Лига 1 (Франция) – 842,95 миллиона евро
Топ-10 самых дорогих трансферов 2020
- Кай Хаверц из "Байера" в "Челси" (80 миллионов евро)
- Артур из "Барселоны" в "Ювентус" (72 миллиона евро)
- Виктор Осимхен из "Лилля" в "Наполи" (70 миллионов евро)
- Рубен Диас из "Бенфики" в "Манчестер Сити" (68 миллионов евро)
- Миралем Пьянич из "Ювентуса" в "Барселону" (60 миллионов евро)
- Тимо Вернер из "Лейпцига" в "Челси" (53 миллиона евро)
- Мауро Икарди из "Интера" в ПСЖ (50 миллионов евро)
- Бен Чилвелл из "Лестера" в "Челси" (50 миллионов евро)
- Томас из "Атлетико" в "Арсенал" (50 миллионов евро)
- Натан Аке из "Борнмута" в "Манчестер Сити" (45,30 миллиона евро)