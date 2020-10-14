"Челсі" – лідер серед клубів за витратами на гравців, АПЛ – серед ліг: цифри трансферного ринку
Лондонський "Челсі" найбільше витратив на нових футболістів, а Прем'єр-ліга залишилася на першому місці за витратами на трансферному ринку. Як змінився трансферний ринок під час пандемії – читайте у матеріалі Спорт 24.
Пандемія серйозно вдарила по кишеням європейських клубів. Однак трансферне вікно, яке закрилося у жовтні, увінчалося великою кількістю цікавих та дорогоцінних переходів футболістів. Про це повідомляє 24 канал.
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"Челсі" найбільше витратив
У сезоні 2020/2021 найбільше попрацював на трансферному ринку "Челсі". Лондонський клуб загалом витратив 247,20 мільйона євро. "Сині" придбали:
- Кая Хаверца (80 мільйонів євро)
- Тімо Вернера (53 мільйони євро)
- Бена Чілвелла (50,20 мільйона євро)
- Хакіма Зієша (40 мільйонів євро)
- Едуарда Менді (24 мільйони євро)
Топ-5 клубів за витратами на футболістів сезону-2020/2021
- "Челсі" – 247,20 мільйона євро
- "Манчестер Сіті" – 163,30 мільйона євро
- "Барселона" – 124 мільйони євро
- "Ювентус" – 110,20 мільйона євро
- "Лідс" – 106,78 мільйона євро
Для порівняння слід сказати, що в сезоні 2019/2020 найбільше на нових футболістів витратив "Реал" – 352,50 мільйона євро. Загалом у минулому сезоні 6 клубів дозволили витратити на трансфери понад 200 мільйонів євро:
- "Реал" (352,50 мільйона євро)
- "Барселона" (284 мільйони євро)
- "Атлетіко" (223,50 мільйона євро)
- "Ювентус" (223,50 мільйона євро)
- "Манчестер Юнайтед" (214,78 мільйона євро)
- "Монако" (200 мільйонів євро)
Натомість у сезоні 2020/2021 позначку у 200 мільйонів євро перетнув тільки "Челсі". Ще чотири клуби витратили на трансфер понад 100 мільйонів євро.
У минулому сезоні аж 25 клубів дозволили собі витратити на нових гравців понад 100 мільйонів євро.
АПЛ найбільше витратила на трансфери
Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) зберегла лідерство за кількістю витрат на нових гравців. У сезоні-2020/2021 клуби АПЛ придбали футболістів на 1,40 мільярда євро. Для порівняння у минулому сезоні цей показник складав 1,79 мільярда євро.
Топ-5 ліг за витратами на трансфери сезону-2020/2021
- АПЛ (Англія) – 1,40 мільярда євро
- Серія А (Італія) – 757,34 мільйона євро
- Ліга 1 (Франція) – 757,34 мільйона євро
- Ла Ліга (Іспанія) – 406,53 мільйона євро
- Бундесліга (Німеччина) – 322,70 мільйона євро
У минулому сезоні АПЛ, Ла Ліга та Серія витратили понад 1 мільярд євро на трансфери. Загалом у цьому сезоні топ-ліги витратили помітно менше з попереднім.
Витрати топ-5 ліг у сезоні-2019/2020
- АПЛ (Англія) – 1,79 мільярда євро
- Ла Ліга (Іспанія) – 1,50 мільярда євро
- Серія А (Італія) – 1,41 мільярда євро
- Бундесліга (Німеччина) – 939,40 мільйона євро
- Ліга 1 (Франція) – 842,95 мільйона євро
Топ-10 найдорожчих трансферів-2020
- Кай Хаверц з "Баєра" в "Челсі" (80 мільйонів євро)
- Артур з "Барселони" в "Ювентус" (72 мільйони євро)
- Віктор Осімхен з "Лілля" в "Наполі" (70 мільйонів євро)
- Рубен Діас з "Бенфіки" у "Манчестер Сіті" (68 мільйонів євро)
- Міралем П'яніч з "Ювентуса" у "Барселону" (60 мільйонів євро)
- Тімо Вернер з "Лейпцига" у "Челсі" (53 мільйони євро)
- Мауро Ікарді з "Інтера" у ПСЖ (50 мільйонів євро)
- Бен Чілвелл з "Лестера" у "Челсі" за (50 мільйонів євро)
- Томас з "Атлетіко" в "Арсенал" (50 мільйонів євро)
- Натан Аке з "Борнмута" в "Манчестер Сіті" (45,30 мільйона євро)