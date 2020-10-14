Лондонський "Челсі" найбільше витратив на нових футболістів, а Прем'єр-ліга залишилася на першому місці за витратами на трансферному ринку. Як змінився трансферний ринок під час пандемії – читайте у матеріалі Спорт 24.

Пандемія серйозно вдарила по кишеням європейських клубів. Однак трансферне вікно, яке закрилося у жовтні, увінчалося великою кількістю цікавих та дорогоцінних переходів футболістів. Про це повідомляє 24 канал.

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"Челсі" найбільше витратив

У сезоні 2020/2021 найбільше попрацював на трансферному ринку "Челсі". Лондонський клуб загалом витратив 247,20 мільйона євро. "Сині" придбали:

Кая Хаверца (80 мільйонів євро)

Тімо Вернера (53 мільйони євро)

Бена Чілвелла (50,20 мільйона євро)

Хакіма Зієша (40 мільйонів євро)

Едуарда Менді (24 мільйони євро)

Топ-5 клубів за витратами на футболістів сезону-2020/2021

"Челсі" – 247,20 мільйона євро "Манчестер Сіті" – 163,30 мільйона євро "Барселона" – 124 мільйони євро "Ювентус" – 110,20 мільйона євро "Лідс" – 106,78 мільйона євро

Для порівняння слід сказати, що в сезоні 2019/2020 найбільше на нових футболістів витратив "Реал" – 352,50 мільйона євро. Загалом у минулому сезоні 6 клубів дозволили витратити на трансфери понад 200 мільйонів євро:

"Реал" (352,50 мільйона євро) "Барселона" (284 мільйони євро) "Атлетіко" (223,50 мільйона євро) "Ювентус" (223,50 мільйона євро) "Манчестер Юнайтед" (214,78 мільйона євро) "Монако" (200 мільйонів євро)

Натомість у сезоні 2020/2021 позначку у 200 мільйонів євро перетнув тільки "Челсі". Ще чотири клуби витратили на трансфер понад 100 мільйонів євро.

У минулому сезоні аж 25 клубів дозволили собі витратити на нових гравців понад 100 мільйонів євро.

АПЛ найбільше витратила на трансфери

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) зберегла лідерство за кількістю витрат на нових гравців. У сезоні-2020/2021 клуби АПЛ придбали футболістів на 1,40 мільярда євро. Для порівняння у минулому сезоні цей показник складав 1,79 мільярда євро.

Топ-5 ліг за витратами на трансфери сезону-2020/2021

АПЛ (Англія) – 1,40 мільярда євро Серія А (Італія) – 757,34 мільйона євро Ліга 1 (Франція) – 757,34 мільйона євро Ла Ліга (Іспанія) – 406,53 мільйона євро Бундесліга (Німеччина) – 322,70 мільйона євро

У минулому сезоні АПЛ, Ла Ліга та Серія витратили понад 1 мільярд євро на трансфери. Загалом у цьому сезоні топ-ліги витратили помітно менше з попереднім.

Витрати топ-5 ліг у сезоні-2019/2020

АПЛ (Англія) – 1,79 мільярда євро Ла Ліга (Іспанія) – 1,50 мільярда євро Серія А (Італія) – 1,41 мільярда євро Бундесліга (Німеччина) – 939,40 мільйона євро Ліга 1 (Франція) – 842,95 мільйона євро

Топ-10 найдорожчих трансферів-2020