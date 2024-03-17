Самый смешной автогол года: одноклубник Мудрика курьезно "помог" сопернику отыграться – видео

Лондонский Челси в непростом по драматургии поединке победил Лестер и вышел в полуфинал Кубка Англии. Одним из антигероев матча стал защитник "синих" Аксель Дисаси.

В воскресенье, 17 марта, состоялся четвертьфинал Кубка Англии, в котором Челси принимал на своем поле Лестер. В напряженном поединке победу над представителем Чемпионшипа праздновала команда Почеттино (4:2), пишет 24 Канал.

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Комедийный фейл игрока Челси

В первом тайме "пенсионеры" имели все шансы довести счет до разгромного, но на перерыв команды ушли при счете 2:0. Отыграться "лисам" помог игрок Челси.

На 51-й минуте матча защитник "пенсионеров" Аксель Дисаси решил сыграть через голкипера и пробил с метров 30-ти в направлении собственных ворот. Однако француз не увидел, что Санчес покинул рамку. В итоге мяч залетел в ворота и позволил Лестеру сократить счет.

Видео курьезного автогола Дисаси

После "шедевра" Дисаси Лестер оформил гол собственными силами. И все же в конце поединка Челси сумел отыграться и обеспечить выход в полуфинал Кубка Англии.

26-летний Аксель Дисаси выступает за Челси с лета 2023 года. Боссы "пенсионеров" приобрели защитника у Монако за 45 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 37 матчей и забил 3 гола.