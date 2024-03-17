У неділю, 17 березня, відбувся чвертьфінал Кубка Англії, в якому Челсі приймав на власному полі Лестер. У напружному поєдинку перемогу над представником Чемпіоншипу святкувала команда Почеттіно (4:2), пише 24 Канал.

Читайте також Один з найепічніших матчів сезону: андердог пробився у півфінал Кубка Англії з суперкамбеком

Комедійний фейл гравця Челсі

У першому таймі "пенсіонери" мали усі шанси довести рахунок до розгромного, але на перерву команди пішли за рахунку 2:0. Відігратися "лисицям" допоміг гравець Челсі.

На 51-й хвилині матчу захисник "пенсіонерів" Аксель Дісасі вирішив зіграти через голкіпера та пробив з метрів 30-ти у напрямку власних воріт. Однак француз не побачив, що Санчес залишив рамку. У підсумку м'яч залетів у ворота та дозволив Лестеру скоротити рахунок.

Відео курйозного автогола ДІсасі

Після "шедевра" Дісасі Лестер оформив гол власними силами. Та все ж наприкінці поєдинку Челсі зумів відігратися та забезпечити вихід до півфіналу Кубка Англії.

Довідка. 26-річний Аксель Дісасі виступає за Челсі з літа 2023 року. Боси "пенсіонерів" придбали захисника у Монако за 45 мільйонів євро. У поточному сезоні він зіграв 37 матчів та забив 3 голи.