В воскресенье, 17 марта, состоялся четвертьфинал Кубка Англии, в котором Челси принимал на своем поле Лестер. В напряженном поединке победу над представителем Чемпионшипа праздновала команда Почеттино (4:2), пишет 24 Канал.
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Комедийный фейл игрока Челси
В первом тайме "пенсионеры" имели все шансы довести счет до разгромного, но на перерыв команды ушли при счете 2:0. Отыграться "лисам" помог игрок Челси.
На 51-й минуте матча защитник "пенсионеров" Аксель Дисаси решил сыграть через голкипера и пробил с метров 30-ти в направлении собственных ворот. Однако француз не увидел, что Санчес покинул рамку. В итоге мяч залетел в ворота и позволил Лестеру сократить счет.
Видео курьезного автогола Дисаси
После "шедевра" Дисаси Лестер оформил гол собственными силами. И все же в конце поединка Челси сумел отыграться и обеспечить выход в полуфинал Кубка Англии.