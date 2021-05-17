Челси – Лестер: где смотреть онлайн матч АПЛ
Матч английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Лестером состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Поединок начнется в 21: 15 по киевскому времени.
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Поединок Челси – Лестер в Украине будет транслировать канал Setanta Spotst. Начало трансляции в 22: 10.
Канал доступен к просмотру в кабельных провайдерах. Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.
- Предыдущая встреча команд состоялась 15 мая в финале Кубка Англии. "Лисы" минимально выиграли матч и впервые завоевали Кубок Англии.
- В чемпионате Англии предыдущая встреча команд завершилась победой Лестера 2:0.
- Сейчас команды ведут борьбу за попадание в топ-4, что позволит сыграть в Лиге чемпионов. Лестер и Челси разделяют два очка.
- Осечкой любой команды может воспользоваться Ливерпуль. Если "мерсисайдцы" выиграют два последних матча в АПЛ, то кто-то из пары Челси – Ливерпуль не выйдет в Лигу чемпионов.
- Следует отметить, что Челси будет иметь еще один шанс пробиться в Лигу чемпионов, если не завершит сезон в топ-4. "Синим" следует побеждать Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.