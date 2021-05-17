Челси – Лестер: где смотреть онлайн матч АПЛ

Матч английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Лестером состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Поединок начнется в 21: 15 по киевскому времени.

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Поединок Челси – Лестер в Украине будет транслировать канал Setanta Spotst. Начало трансляции в 22: 10.

Канал доступен к просмотру в кабельных провайдерах. Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.