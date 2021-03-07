Лондонський Челсі та ліверпульський Евертон ведуть боротьбу за потрапляння у топ-4 англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). У понеділок, 8 березня, клуби зійдуться в очному матчі в рамках 27 туру АПЛ.

Челсі зіграв 27 матчів у рамках АПЛ. Підопічні Томаса Тухеля вже набрали 47 очок та перебувають на бажаному 4 місці. У спину "синім" дихає Евертон. Команда Карло Анчелотті зіграла на один матч менше й набрала 46 очок.

До речі Ліверпуль поступився Челсі, вперше в історії програвши п'ять домашніх матчів поспіль: відео

Челсі – Евертон: прогноз Favbet

Букмекери вважають, що Челсі фаворит поєдинку. І це не дивно, адже під керівництвом Тухеля лондонці досі не програвали.

Перемогу Челсі у грі з Евертоном фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,56. Якщо ж "ірискам" вдасться засмутити господарів матчу – коефіцієнт 6,40. На нічию букмекери пропонують коефіцієнт 4,15.

Рідний для Челсі "Стемфорд Брідж" є неприступною фортецю. Під керівництвом Тухеля "сині" поки не пропускали в рідних стінах. Загалом за 10 матчів Челсі пропустив тільки 2 голи.

Водночас "аристократи" не відзначаються надзвичайною результативністю. Відтак, цілком ймовірно, що тотал матчу може скласти менше 2, який оцінений коефіцієнтом 2,61.

У середньому за гру Челсі Тухеля забиває один гол. Тому цілком прийнятним може бути прогноз на індивідуальний тотал Челсі менше 1.5. Такий підсумок гри оцінений коефіцієнтом 2,09.

Поєдинок Челсі – Евертон розпочнеться о 20:00.