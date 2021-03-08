Лондонский Челси продолжил серию без поражений под руководством Томаса Тухеля до 11 матчей. В понедельник, 8 марта, Челси уверенно победил Эвертон в 27 туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Челси – Эвертон 2:0

Голы: Годфри, 32 (авт), Жоржинью, 65 (п)

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С начала матча Челси взял игру под свой контроль, атакуя обеими флангами. Впрочем, действительно острых моментов у ворот Джордана Пикфорда почти не было.

Только на 16 минуте Жоржиньо неплохо пробил из-за пределов штрафной, однако мяч пролетел рядом с левой стойкой.

На 28 минуте острый штрафной заработали "ириски". Жоржиньо перед штрафной сбил игрока Эвертона Ричарлисона. Удар со штрафного выполнил Люка Динь, но попал в стенку.

Матч имени Хаверца

Через 4 минуты Челси уже был впереди. Хадсон-одой классно развернулся на левом фланге и отдал вертикальный пас в штрафную на ход Алонсо. Крайний защитник Челси прострелил в штрафную на Харвеца, который пробил в касание. Мяч транзитом от защитника Эвертона Годфри оказался в сетке ворот.

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На 41 минуте Эвертон мог вдруг вытаскивать мяч из собственной сетки ворот. Алонсо классно ворвался в штрафную и пробил в нижний угол. На этот раз Пикфорд продемонстрировал великолепную реакцию и отбил мяч.

Свой самый острый момент Эвертон имел в компенсированное к первому тайму время. Гомеш пробил из-за пределов штрафной, однако Мэнди уверенно забрал мяч в руки.

После перерыва Челси продолжил свое давление. Сначала воротам Эвертона угрожал Алонсо, остро пробил со штрафного. Впоследствии Хаверц огорчил Пикфорда, но гол немца отменили из-за игру рукой.

Свой момент на 56 минуте имел Ричарлисон. Нападающий Эвертона вышел на ударную позицию в штрафной "синих", но под давлением защитника пробил мимо ворот.

На 64 минуте Челси получил отличный шанс увеличить преимущество. Ковачич отдал прекрасную разрезную передачу на ход Хаверцу, который вошел в штрафную. Немца сбил вратарь – пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Жоржиньо.

Еще комфортной преимуществом Челси мог сделать Вернер. Немецкий нападающий укротил простую передачу за спины игрокам Эвертона, оттеснил Годфри и пробил в угол. Пикфорд отвел угрозу.

На 85 минуте Вернер снова имел шанс отличиться, но с относительно острого угла не переиграл Пикфорда. Первым на добивании был Канте, но его выстрел также отразил голкипер.

В итоге Челси отстоял преимущество в два гола и одержал важную победу.

Благодаря победе Челси закрепился на 4 месте. Преимущество "синих" над Эвертоном, который на 5 строчке, уже 4 очка. Впрочем, "ириски" имеют игру в запасе.