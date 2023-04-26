Мудрик продолжает разочаровывать: Челси бездарно проиграл в лондонском дерби – видео

Подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли уже третий матч подряд АПЛ. Украинец отыграл только тайм и не запомнился ни одним острым моментом.

Челси – Брентфорд 0:2

Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол), Мбеумо, 78.

На этой неделе в АПЛ проходят поединки 33 тура. На среду была назначена битва середняков турнирной таблицы из Лондона – Челси принимал Брентфорд, пишет 24 канал.

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После вылета из Лиги чемпионов Челси упустил шансы на возвращение в этот турнир и теперь откровенно доиграет сезон. Команда Лэмпарда не вылетит, а перспектива попадания в Лигу конференций вряд ли сильно интересует клуб.

Невезение в первом тайме

Несколько восходящая ситуация у Брентфорда. Впрочем, "пчелы" ставили задачу сохранения прописки в АПЛ и уже ее гарантировали. Тем не менее, эта игра вызвала заинтересованность среди украинских фанатов из-за возможного участия Михаила Мудрика.

Эксигровщик Шахтера редко получает место в старте, а на его счету пока только два ассиста. На этот раз Михаил также остался на замене, а из нападавших коуч выпустил только Стерлинга.

"Синие" имели ощутимое игровое преимущество, но и Брентфорд неплохо отражался. А в конце первого тайма Челси не повезло, ведь Аспиликуэта срезал мяч в свои ворота после углового.

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Мудрик не усилил Челси

На второй тайм Лэмпард усилил атаку, выпустив Обамеянга и Мудрика. Рисунок игры не изменился, "пчелы" отражались от атак Челси и делали это достаточно успешно.

Михаил же не сильно был заметен и угрозы от него было немного. Украинец не нанес ни одного удара по воротам соперника, трижды удачно пошел в дриблинг и проиграл единственную свою верховую дуэль.

Челси же не смог не только вырвать ничью, но и пропустил второй под занавес игры. Мбеумо качнул Джеймса и точно пробил в ближний угол Аррисабалаги. Для "синих" это третье поражение подряд, оставляющее их на 11 строчке. Побед команда не знает с начала марта.

Видеообзор матча Челси – Брентфорд: