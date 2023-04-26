Челсі – Брентфорд 0:2

Голи: Аспілікуета, 37 (автогол), Мбеумо, 78.

Цього тижня в АПЛ проходять поєдинки 33 туру. На середу була призначена битва середняків турнірної таблиці з Лондона – Челсі приймав Брентфорд, пише 24 канал.

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Після вильоту з Ліги чемпіонів Челсі втратив шанси на повернення у цей турнір і тепер відверто дограє сезон. Команда Лемпарда не вилетить, а перспектива потрапляння у Лігу конференцій навряд чи сильно цікааить клуб.

Невезіння у першому таймі

Дещо схода ситуація у Брентфорда. Втім "бджоли" ставили завдання збереження прописки в АПЛ і вже її гарантували. Тим не менше, ця гра викликала зацікавленість серед українських фанатів через можливу участь Михайла Мудрика.

Ексгравець Шахтаря рідко отримує місце в старті, а на його рахунку поки лише два асисти. Цього разу Михайло також залишився на заміні, а з нападників коуч випустив лише Стерлінга.

"Сині" мали відчутну ігрову перевагу, але і Брентфорд непогано відбивався. А наприкінці першого тайму Челсі не пощастило, адже Аспілікуета зрізав м'яч у власні ворота після кутового.

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Мудрик не посилив Челсі

На другий тайм Лемпард підсилив атаку, випустивши Обамеянга та Мудрика. Малюнок гри не змінився, "бджоли" відбивались від атак Челсі і робили це доволі успішно.

Михайло ж не сильно був помітним і загрози від нього було небагато. Українець не завдав жодного удару по воротах суперника, тричі вдало пішов у дриблінг і програв єдину свою верхову дуель.

Челсі ж не зміг не тільки вирвати нічию, а ще і пропустив другий під завісу гри. Мбеумо хитнув Джеймса і точно пробив у ближній кут Аррісабалаги. Для "синіх" це третя поразка поспіль, яка залишає їх на 11 сходинці. Перемог команда не знає аж з початку березня.