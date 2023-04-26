Им, скорее всего, станет 51-летний аргентинец Маурисио Почеттино. 24 апреля в Испании прошла важная встреча, на которой обсудили долгосрочную работу Челси с аргентинским специалистом. Переговоры продвигаются в положительном русле.

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Ожидается, что в ближайшее время стороны окончательно договорятся, а назначение будет объявлено официально.

Если стороны ударят по рукам, то Почеттино уже летом приступит к работе во главе Челси. До конца сезона-2022/2023 лондонской командой руководит Фрэнк Лэмпард, заменивший на тренерском мостике Грэма Поттера. Последний продержался во главе "аристократов" всего 31 матч.

Интересно, что ранее появилась информация, что бывший тренер Баварии Юлиан Нагельсман вышел из стадии переговоров с Челси. Хотя немец был одним из главных кандидатов на этот пост в лондонском клубе.

Челси уже под руководством Лэмпарда продолжает проваливать сезон. "Синие" за 31 сыгранный поединок набрали всего 39 очков и идут на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

К слову. Уже 26 апреля Челси ждет домашний матч против Брентфорда (начало в 21:45).

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