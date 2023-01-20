Где Арсенал, там и Челси: "аристократы" снова готовы утащить игрока из под носа "канониров"

Трансферные баталии между лондонскими клубами продолжаются. Челси снова намерена перехватить цель Арсенала.

Челси заинтересован в подписании Душана Влаховича. Арсеналу же игрок нужен, в качестве замены травмированному футболисту "канониров".

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Еще одной трансферной целью "аристократов" стал именно сербский нападающий. Хотя вряд ли интерес лондонского клуба к Влаховичу можно оценивать как очередную кражу у Арсенала. Раньше по просторам гулял список кандидатов на усиление Челси, среди которых был и сербский нападающий.

А вот Арсенал ищет замену травмированному Габриелю Жезусу. Лондонский коллектив хочет подписать футболиста, который полноценно сможет заменить бразильца. "Канониры" готовы отдать за Влаховича 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Ювентус оценивает сербского футболиста в 110 миллионов евро.

Проигранные дуэли Арсеналом

Арсенал уже дважды этой зимой не смог победить Челси в трансферных баталиях.