"Аристократы" уже в это зимнее трансферное окно готовятся оформить трансфер. У Челси преследуют серьезные исполнители, такие как: Криштиану Роналду, Михаил Мудрик, Рафаэль Леау и другие.
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Варианты Челси
Главной целью "синих" является Рафаэль Леау. Челси придется отдать за португальца минимум 80 миллионов евро, что для лондонцев не проблема. Но вот нападающий Милана хорошо чувствует себя в итальянском клубе. Да и сами "красно-черные" вряд ли захотят отпускать Леау.
У Челси есть еще и альтернативные варианты. Клуб заинтересован в подписании классических центрфорвардов Душана Влаховича, а также Тамми Абрахама, уже в свое время попробовавшего свои силы в футболке Челси. Также "аристократы" договариваются с норвежским Молдой о переходе 19-летнего нападающего Давида Фофаны.
У Челси цель еще и другие молодые исполнители. "Синие" заинтересованы и в подписании Жоау Феликса, у которого разногласия со своим нынешним тренером Диего Симеоне. К тому же Челси готово оформить трансфер Михаила Мудрика. Но, как известно, приоритетной целью украинца является другой лондонский клуб – Арсенал.
Не одной молодежью. "Аристократы" также готовы закиваны в подписании Криштиану Роналду. Но вот такой вариант вариант трансфера "Челси" придержит напоследок.