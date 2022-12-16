"Аристократы" уже в это зимнее трансферное окно готовятся оформить трансфер. У Челси преследуют серьезные исполнители, такие как: Криштиану Роналду, Михаил Мудрик, Рафаэль Леау и другие.

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Кстати говоря, нападение Челси – самый бедный в топ-10 АПЛ. Команде за 14 туров удалось отличиться в ворота соперника только 17 раз.

Варианты Челси

Главной целью "синих" является Рафаэль Леау. Челси придется отдать за португальца минимум 80 миллионов евро, что для лондонцев не проблема. Но вот нападающий Милана хорошо чувствует себя в итальянском клубе. Да и сами "красно-черные" вряд ли захотят отпускать Леау.

У Челси есть еще и альтернативные варианты. Клуб заинтересован в подписании классических центрфорвардов Душана Влаховича, а также Тамми Абрахама, уже в свое время попробовавшего свои силы в футболке Челси. Также "аристократы" договариваются с норвежским Молдой о переходе 19-летнего нападающего Давида Фофаны.

У Челси цель еще и другие молодые исполнители. "Синие" заинтересованы и в подписании Жоау Феликса, у которого разногласия со своим нынешним тренером Диего Симеоне. К тому же Челси готово оформить трансфер Михаила Мудрика. Но, как известно, приоритетной целью украинца является другой лондонский клуб – Арсенал.

Не одной молодежью. "Аристократы" также готовы закиваны в подписании Криштиану Роналду. Но вот такой вариант вариант трансфера "Челси" придержит напоследок.