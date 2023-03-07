Челси и Боруссия Дортмунд проводят ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Дортмунде завершилась минимальной победой немцев.

Следите с нами Челси – Боруссия: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонцы вышли вперед перед перерывом. Рахим Стерлинг после прострела Чилвелла со второй попытки добил мяч в ворота Майера. А в начале второго тайма хозяева вышли вперед.

После подачи того же Чилвелла с фланга защитник Боруссии сыграл рукой и судья после просмотра VAR назначил пенальти. Сначала Хаверц попал в штангу, но Зюле рано забежал в площадку. Поэтому арбитр попросил перебить с отметки и в этот раз Кай был точным.

Видео гола Кая Хаверца: