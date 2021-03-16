В среду, 17 марта, Челси и Атлетико разыграют путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине обладает группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Начало матча Атлетико – Челси в 22: 00.

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Челси – Атлетико: где смотреть

Смотреть легально онлайн матч Челси – Атлетико можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут смотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

С этого сезона матчи еврокубков транслируются и на сервисе Megogo. Но для этого следует иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная". Первая обойдется в 97 гривен в месяц.