Рано заменили Мудрика: гол украинца не помог Челси победить Арсенал Зинченко – видеообзор

В 9-м туре АПЛ состоялось лондонско-украинское дерби Челси – Арсенал. Одним из главных действующих лиц матча стал вингер "синих" Михаил Мудрик.

Челси – Арсенал 2:2

Голы: Палмер, 15, (пен.), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84.

Главные тренеры Челси и Арсенала выставили украинцев в стартовых составах своих команд. Так что увлекательное противостояние было обеспечено, пишет 24 Канал.

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Второй гол Мудрика и камбек Арсенала

Накануне дерби Зинченко смешно пригрозил Мудрику, пообещав "оторвать ему яйца", если он забьет гол в ворота Арсенала. Однако вингер Челси не учел угрозы партнера по сборной Украины.

На 11-й минуте поединка Зинченко скосил Мудрика, заработав "горчичник". Через несколько минут футболист Челси снова оказался в центре внимания. Мяч после его удара попал в руку центрбека "канониров" Вильяма Салибу. Арбитр после просмотра ВАР указал на одиннадцатиметровый. Палмер безупречно исполнил пенальти. 1:0 – Челси повели в счете.

В начале второго тайма Мудрик отличился невероятным голом в ворота Арсенала. На 48-й минуте встречи украинец совершил забегание своим левым флангом, получил пас от Палмера и сместился в угол штрафной. Оценив ситуацию, Михаил пробил по воротам, которые авантюрно покинул Рая. Мяч парашютом опустился за голкипером "канониров". 2:0 – "синие" увеличили преимущество, а Мудрик забил свой второй гол в АПЛ. Кстати, Зинченко уже не было на поле.

На 66-й минуте встречи Почеттино заменил Мудрика в надежде, что игра сделана. Однако иного мнения был его визави Артета. На 77-й минуте матча Райс сократил разрыв в счете, воспользовавшись ошибкой голкипера. А за шесть минут до финального свистка Троссард установил окончательный счет в матче – 2:2.

Челси не сумел обыграть одного из лидеров чемпионата. В активе команды Мудрика 12 очков и 9 место в таблице.

Арсенал Зинченко упустил шанс обойти Манчестер Сити. У "горожан" и "канониров" по 21 очку, но команда Гвардиолы лидирует благодаря лучшей разнице мячей.

Видеообзор матча Челси – Арсенал