Челсі – Арсенал 0:1

Гол: Сміт-Роу, 16

Челсі після перемоги над лідером АПЛ Манчестер Сіті підійшов у гарному настрої до цього поєдинку. Вже на початку тайму господарі могли розмочити нулі на табло. Гаверц обікрав захисника Арсенала, увірвався у штрафний, але пробив значно вище воріт.

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Ганебної помилки припустились гравці Челсі на 16-й хвилині. Жоржинью хотів повернути м'яч назад на голкіпера, але не подивився, що воротар змістився з воріт у бік. М'яч летів прямо у сітку воріт після передачі півзахисника, але Кепа в останній момент встиг повернутись до власних володінь та лише з лінії витягнув м'яч.

Однак на цьому пожежа не закінчилась. М'яч підхопили "каноніри", атаку яких завершив вже у порожні ворота Сміт-Роу – 0:1.

У першому таймі підопічним Тухеля не вдалось зрівняти цифри на табло. Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку на користь Арсенала.

По перерві Пулішич ударом головою прошив сітку воріт "канонірів" після скидання від партнера по команді. Однак у момент удару десятий номер Челсі перебував в офсайді. Тому арбітр скасував взяття воріт.

Протягом матчу декілька разів футболісти Челсі лежали у штрафному суперника, вимагаючи пенальті. Але головний суддя зустрічі був невблаганний.

Шалений момент змарнували господарі. Спершу Зума виграв боротьбу на другому поверсі, але його удар головою потягнув голкіпер Лено та перевів м'яч у перекладину. М'яч відлетів у ноги Жиру, але і його удар взяв на себе каркас воріт.

Як не старались господарі, але забити їм так і не вдалось. Арсенал з мінімальним рахунком 0:1 переграв Челсі. Команда Тухеля втратила можливість вийти на третє місце у таблиці. Челсі з 64 очками посідає 4 позицію. Арсенал із 55 пунктами розташовується на 8 сходинці.

Челсі – Арсенал відеоогляд