Кто станет обладателем Кубка Англии

В чемпионате Челси и Лестер идут рядом в турнирной таблице – 4 и 5 места соответственно. Касательно Кубка, то в полуфинале команда Томаса Тухеля неожиданно выбила досрочных чемпионов АПЛ Манчестер Сити. Челси с минимальным счетом получил путевку в финал (1:0). Единственный и победный гол за "пенсионеров" забил Хаким Зиеш.

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Лестер в 1/2 финала с идентичным счетом одолел Саутгемптон. За "лис" забил Келечи Ихеаначо. Последний раз команды в Кубке Англии встречались на футбольном поле 28 июня 2020 года. Тогда в четвертьфинале Челси праздновал победу с минимальным счетом (0:1).

В общем клубы сыграли в Кубке 9 раз. Здесь подавляющее преимущество на стороне "аристократов" – 9 побед. Лестер в кубковых противостояниях еще не знает вкуса успеха. Еще два матча завершались мировыми.

Финал Кубка Англии Челси – Лестер состоится в субботу, 15 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:15.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают предпочтение во встрече Челси. Именно на их победу в основном времени можно сделать ставку с коэффициентом 1,95. В победу Лестера верят чуть меньше – 4,25. Ничья в первые 90 минут тоже не является исключением – 3,55.

Эксперты же отдают трофей лондонскому клубу – 1,51. Команда Тухеля может сделать себе замечательный подарок перед двумя последними турами в АПЛ и финалом Лиги чемпионов. На то, что футболисты Лестера поднимут над головой трофей – 2,73. Интересно, что после этого кубкового поединка команды еще однажды встретятся в чемпионате Англии.

Первыми счет во встрече откроют лондонцы – 1,65. То, что первыми "лисы" огорчат голкипера Челси – 2,69. Однако специалисты не исключают что обе команды не смогут отличиться в матче.

Фанаты смогут увидеть в поединке от 2-3 голов – 1,86. Второй тайм будет более щедрым на голы, чем первая 45-минутка – 2,09.

Время первого гола может быть со стартового свистка до 15 минуты – 3,50. Или с 16-й минуты до 30-й – 3,85.