За три тура до завершения чемпионата Челси удерживает 3 место, которое в следующем сезоне позволит сыграть в Лиге чемпионов. В случае победы над Арсеналом лондонцы на 99% гарантируют себе место в топ-4 и Лигу чемпионов.

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Арсенал провалил второй подряд сезон. "Канониры" занимают 9 место и имеют скептические шансы попасть в еврокубки. Арсенал проигрывает 4 очка Тоттенхэму, который на 7 месте.

Челси – Арсенал: прогноз Favbet на матч АПЛ

Наставник Челси Томас Тухель никого не боится после того, как возглавил "синих". В его активе уже победы над Пепом Гвардиолой, Зинедином Зиданом, Диего Симеоне, Юргеном Клоппом.

Тухель доказал, что может подстроиться под любого тренера и вряд ли наставник Арсенала Микель Артета сможет удивить тренера Челси. Так же думают и букмекеры.

Челси – фаворит матча с Арсеналом. Победу "синих" в лондонском дерби оценивают коэффициентом 1,74. За Челси говорит красноречивый факт: "пенсионеры" не проигрывают "канонирам" дома с 2011 года.

Что касается Арсенала, то команда имеет серию из 5 подряд матчей в АПЛ на выезде без поражений. Коэффициент 5 на то, что Арсенал выиграет у Челси. Если же в игре будет зафиксирована ничья – коэффициент 3,80.

Следует сказать, что Арсенал выиграл два предыдущих матча у Челси. И после того, как Тухель возглавил Челси, команда стала чрезвычайно надежной в обороне.

Коэффициент 1,62 на индивидуальный тотал Арсенала больше 0.5. Если же индивидуальный тотал Челси в матче с "пушкарями" составит больше 1.5 – коэффициент 1,91.

Поединок Челси – Арсенал начнется в 22:15.