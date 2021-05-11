Матч 35-го туру АПЛ Челсі – Арсенал відбудеться в середу, 12 травня. Початок матчу о 22:15.
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Челсі – Арсенал: де дивитися
В Україні цей матч транслюватиме канал Setanta. Він доступний до перегляду у кабельних провайдерах.
Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.
Окрім того, Setanta запустила відеоплеєр з трансляціями на власному сайті.
Перед матчем
- За три тури до завершення чемпіонату Челсі утримує 3 місце, яке в наступному сезоні дозволить зіграти в Лізі чемпіонів. У випадку перемоги над Арсеналом лондонці на 99% гарантують собі місце у топ-4 та Лігу чемпіонів.
- Арсенал провалив другий поспіль сезон. "Каноніри" посідають 9 місце й мають скептичні шанси потрапити у єврокубки. Арсенал програє 4 очки Тоттенхему, який на 7 місці.