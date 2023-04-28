Спортсменов из России и Белоруссии не должно быть на Олимпиаде-2024 в Париже: резкое заявление Чехии
Источник:Олимпийский комитет Чехии
Олимпийский комитет Чехии согласовал позицию относительно участия атлетов из РФ и Беларуси в Играх-2024. От категорического заявления друзей Украины в очередной раз запылает на болотах.
Международный олимпийский комитет решил пойти на встречу странам-агрессорам и рекомендовал ослабить ограничения относительно атлетов из России и Беларуси. Однако такое подыгрывание преступникам вызвала возмущение в цивилизованных странах.
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Чехия поддерживает санкции против России и Беларуси
С резким осуждением амнистии террористов выступил Олимпийский комитет Чехии. В заявлении пленума четко отмечены сроки действия бана для россиян и белорусов.
Пленарное заседание КОС не согласовывается с какой-либо формой участия России и Беларуси в квалификации к Олимпиаде-2024 или Олимпиаде-2024 во время военного конфликта в Украине. Пленарное заседание КОС полностью поддерживает санкции, введенные в настоящее время против России и Беларуси,
– говорится в постановлении комитета.
Глава Олимпийского комитета Чехии Йиржи Кейвал призвал к объединению спортивных федераций для недопущения России и Беларуси к Играм в Париже.
"Мы можем таким образом действовать объединено. Важно, чтобы они также обратились в свои международные спортивные федерации в рамках организации квалификационных гонок на Игры в Париже и активно работали над тем, чтобы не допустить участия России и Беларуси", – заявил Кейвал.