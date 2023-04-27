Президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти разъяснил условия допуска представителей РФ и Беларуси к соревнованиям. Для того, чтобы соответствовать критериям нейтральности, они будут вынуждены подписать декларацию.
Достойно внимания Можем потерять целое поколение спортсменов, – Беленюк о "бойкоте" и ручном режиме Гутцайта
Для возвращения к соревнованиям достаточно подписать бумажку
Россиянам и белорусам не нужно публично осуждать агрессию. В ассоциации беспокоятся уголовным преследованием спортсменов, которое может угрожать им в России.
"Спортсмены получат на подпись декларацию. Но от них не будут требовать говорить, что они выступают против войны – в России это является уголовным нарушением.
Мы с юридической помощью разрабатываем модель декларации. Пилоты Формулы-1 это уже делают. Федерации типа плавания уже впереди, мы будем пытаться это все сбалансировать, но это нелегко!", – рассказал президент ASOIF.
Кроме того, еще не согласован контроль над выполнением условий отбора спортсменов.
Есть еще одна щекотливая тема – контроль за соблюдением критериев отбора. Мы изучаем возможность доверить это Спортивному арбитражному суду. Но пока это не официально,
– заявил Битти.
Несмотря на отсутствие подготовленной декларации, спортивные федерации в спешке возобновляют россиян и белорусов в своих соревнованиях. Теперь уже 10 федераций прислушались к рекомендациям МОК.
Условия допуска россиян и белорусов
- спортсмены из РФ и РБ могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом
- команды из России и Беларуси не вернутся в международный спорт, речь идет только о допуске индивидуальных спортсменов
- атлеты, активно поддерживающие военную агрессию России, будут недопущены к соревнованиям
- также будут недопущены спортсмены, имеющие контракты с армиями России и Белоруссии
- игроки должны отвечать антидопинговым требованиям МОК
- санкции против России и Белоруссии как государств, их должностных лиц, а также символики сохраняются