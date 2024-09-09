Футбольная сборная Украины стартовала в Лиге наций 2024-2025. Первый матч наша команда провалила, уступив сборной Албании 1:2, пишет 24 Канал.

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Реабилитация за провал

Наша команда осталась без очков после стартовой игры, поэтому задача повышения в классе усложнилась. Лидерство в группе захватили Грузия и Албания, а вот Чехия расположилась еще ниже Украины из-за разницы мячей.

Команда Гашека проиграла 1:4 грузинам и теперь попытается зацепиться за баллы с командой Сергея Реброва. Потенциально именно чехи считались нашим главным конкурентом за победу в квартете, однако стартовые игры смешали все расклады.

Накануне встречи против Чехии (10 сентября) главный тренер команды Сергей Ребров проведет предматчевую пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов. Также наставник возьмет с собой одного из игроков национальной команды. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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