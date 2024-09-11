Поединок состоялся в Праге на "Fortuna Arena". Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

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Дебютный гол принес награду

В течение матча украинские болельщики традиционно выбирали лучшего игрока среди футболистов нашей сборной. На этот раз символический приз достался форварду киевского Динамо Владиславу Ванату.

Его признали "Львом матча", отдав нападающему 34% голосов. Второе место занял Анатолий Трубин (24%), а тройку замкнул Михаил Мудрик (10%).



Владислав Ванат был избран "Львом матча" / Фото УАФ

Отметим, что Ванат в поединке против Чехии вышел в стартовом составе и забил гол на 37-й минуте. Этот мяч стал дебютным для него за национальную сборную Украины.

Напомним, что следующие матчи сборная Украины проведет в октябре. В номинально домашних поединках команда Сергея Реброва будет принимать Грузию (11.10) и Чехию (14.10).