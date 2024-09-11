Фанаты эмоционально пообщались с игроками сборной Украины после провала в Чехии: откровенное видео

Сборная Украины разочаровала болельщиков своими результатами в Лиге наций. Особенно жестко выразили свое недовольство фанаты, попавшие на стадион в Праге.

Сборная Украины отыграла второй матч в Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва потерпела второе подряд поражение, уступив на выезде Чехии (2:3), пишет 24 Канал.

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Не сдержали эмоций

Очередная неудача команды привела к волне возмущения в болельщицкой среде. Фанаты в комментариях активно критикуют команду и требуют отставки главного тренера.

Кроме того, болельщики, которые посетили матч в Праге, лично выразили игрокам свое недовольство. К фанатскому сектору "сине-желтых" подошли Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный.

Видео эмоционального разговора фанатов с игроками:

Особенно активно пытался общаться защитник Эвертона, но в ответ слышал в основном нецензурные слова. Среди самых популярных фраз – "Николай, что за ху*ня?".

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Напомним, что Украина не имеет ни одного балла после двух игр Лиги наций против Албании и Чехии. Следующие игры подопечные Сергея Реброва проведут 11 и 14 октября – против Грузии и Чехии соответственно.