Збірна України відіграла другий матч в Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва зазнала другої поспіль поразки, поступившись на виїзді Чехії (2:3), пише 24 Канал.

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Не стримали емоцій

Чергова невдача команди призвела до хвилі обурення у вболівальницькому середовищі. Фанати в коментарях активно критикують команду та вимагають відставки головного тренера.

Крім того, вболівальники, які завітали на матч у Празі, особисто висловили гравцям своє незадоволення. До фанатського сектору "синьо-жовтих" підійшли Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний.

Відео емоційної розмови фанатів з гравцями:

Особливо активно намагався спілкуватися захисник Евертона, але у відповідь чув в основному нецензурні слова. Серед найпопулярніших фраз – "Микола, що за ху*ня?".

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Нагадаємо, що Україна не має жодного балу після двох ігор Ліги націй проти Албанії та Чехії. Наступні ігри підопічні Сергія Реброва проведуть 11 та 14 жовтня – проти Грузії та Чехії відповідно.