Наразі групу D очолює саме Чехія, яка перемогла Шотландію (2:0) та розписала нічию з Хорватією (1:1). Натомість Англія мінімально здолала хорватів (1:0) та не змогла перемогти Шотландію (0:0)

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Перемога та нічия дозволять Чехії виграти групу D. Натомість англійцям, щоб виграти групу, потрібно тільки перемагати.

Збірні Англії та Чехії зустрічалися у відбірковому циклі, записавши в очних зустрічах собі в актив по домашній перемозі. Водночас збірна Чехії жодного разу не перемагала на "Вемблі".

Команди жодного разу не грали між собою у фінальних стадіях Євро.

Чехія – Англія: прогноз Favbet на матч Євро-2020

На папері очевидним фаворитом поєдинку є збірна Англії. Перемогу "Трьох левів" оцінюють коефіцієнтом 1,59. Водночас на звитягу чехів коефіцієнт 8,90 Якщо в матчі буде зафіксовано нічию – коефіцієнт 3,50.

Збірна Чехії на Євро-2020 демонструє пристойну результативність, забиваючи в кожному матчі. Коефіцієнт 1,92 на тотал голів Чехії більше 0.5. Натомість англійська збірна поки не дивує – всього один гол за два матчі. Букмекери пропонують коефіцієнт 3,35 на тотал голів Англії менше 1.0.

Хто заб'є гол

Гаррі Кейн – коефіцієнт 2,20

Патрік Шик – коефіцієнт 5

Мейсон Маунт – коефіцієнт 4

Міхал Крменчик – коефіцієнт 5,50

Матч Євро-2020 між Чехію та Англією розпочнеться о 22:00.