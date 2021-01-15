В Чехии пришлось перенести матч между командами Манфилд и Тржинец. Причиной стала дыра на ледовой площадке, которую так и не сумели "залатать".

Игра между командами должна была состояться в городе Градец-Кралове в четверг, 14 января. Но перед началом матча хоккеисты заметили, что во льду есть дыра, глубиной 5-10 сантиментов, пишет isport.cz.

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Арбитр встречи сразу позвал представителей стадиона, и команды отправил в раздевалки. Комментатор объявил, что начало матча задержится на 15 минут.

Чтобы "залатать" дыру, было решено использовать азот. Но и это не помогло. Поэтому после этого взялись даже за огнетушитель. Через час дыра и дальше была на ледовой площадке. Поэтому матч было решено перенести.



Организаторы пытаются "залатать" дыру в ледовой площадке / Фото isport.cz

Игру перенесли на следующий день, 15 января. Однако изменили и место проведения – вместо Градец-Кралове, команды встретятся в Тржинеце.