У Чехії довелося перенести матч між командами Мантфілд та Тржінец. Причиною стала дірка на льодовому майданчику, яку так і не зуміли "залатати".

Гра між командами мала відбутися в місті Градец-Кралове в четвер, 14 січня. Але перед початком матчу хокеїсти помітили, що в льоду є дірка, завглибшки 5-10 сантиментів, пише isport.cz.

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Арбітр зустрічі одразу покликав представників стадіону, і команди відправив в роздягальні. Коментатор оголосив, що початок матчу затримається на 15 хвилин.

Щоб "залатати" діру, було вирішено використати азот. Але і це не допомогло. Тож після цього взялися навіть за вогнегасник. Через годину дірка і далі була на льодовому майданчику. Відтак матч було вирішено перенести.



Організатори намагаються "залатати" діру в льодовому майданчику / Фото isport.cz

Гру перенесли на наступний день, 15 січня. Однак змінили й місце проведення – замість Градец-Кралове, команди зустрінуться в Тржінеці.