Против этой страны ввели только одно ограничение в футбольном плане. Белорусские клубы и сборные проводят домашние матчи на нейтральной территории.

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Полное отсутствие осознания контекста

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о том, почему после начала полномасштабной войны он принял именно такое решение. Ведь многие политики и чиновники, в частности, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, требовали от УЕФА полного отстранения обеих стран.

Словенский функционер заявил, что ни один политик не будет указывать организации, что делать, и он не собирается их слушать:

Я против бойкотов, не люблю ни бойкотов, ни запретов. Но в случае с Россией просто не было другого выхода, и мы все должны попытаться помочь остановить эту войну, это безумие. Но в отношении Беларуси несколько политиков написали нам, чтобы все, кто помогал России, были исключены. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Стоит ли исключать все европейские страны, даже самые громкие, которые продолжают покупать газ?

По словам Чеферина, геостратегические проблемы должны решать политики, а требовать от спортивных организаций выполнять работу вместо них – это популизм и не более.

Важно. В начале полномасштабного вторжения Беларусь не только предоставила свою территорию для атаки на Украину, но и часть военных этой страны была задействована к агрессии, однако словенец об этом дипломатично решил промолчать.

Отметим, что УЕФА также всеми силами пытается вернуть на международную арену и российские команды. В прошлом году была попытка привлечь юношеские сборные к соревнованиям, но из-за сопротивления многих стран этого не удалось сделать.

Накануне же стало известно, что в Волгограде состоится Турнир развития, участие в котором примут сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы в возрасте до 16 лет. Это будет уже второй розыгрыш этого соревнования, но в прошлом году турнир был организован не под эгидой УЕФА.