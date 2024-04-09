Проти цієї країни ввели лише одне обмеження у футбольному плані. Білоруські клуби та збірні проводять домашні матчі на нейтральній території.

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Повна відсутність усвідомлення контексту

Президент УЄФА Александер Чеферін відповів на питання про те, чому після початку повномасштабної війни він прийняв саме таке рішення. Адже чимало політиків та посадовців, зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, вимагали від УЄФА повного відсторонення обох країн.

Словенський функціонер заявив, що жоден політик не буде вказувати організації, що робити, і він не збирається їх слухати:

Я проти бойкотів, не люблю ні бойкотів, ні заборон. Але у випадку з Росією просто не було іншого виходу, і ми всі повинні спробувати допомогти зупинити цю війну, це божевілля. Але стосовно Білорусі кілька політиків написали нам, щоб усі, хто допомагав Росії, були виключені. Тепер я ставлю питання: чи допомагають Росії ті, хто купує газ? Чи варто виключати всі європейські країни, навіть найгучніші, які продовжують купувати газ?

За словами Чеферіна, геостратегічні проблеми мають вирішувати політики, а вимагати від спортивних організацій виконувати роботу замість них – це популізм і не більше.

Важливо. На початку повномасштабного вторгнення Білорусь не тільки надала свою територію для атаки на Україну, а й частина військових цієї країни була долучена до агресії, проте словенець про це дипломатично вирішив промовчати.

Зазначимо, що УЄФА також усіма силами намагається повернути на міжнародну арену й російські команди. Минулого року була спроба залучити юнацькі збірні до змагань, але через супротив багатьох країн цього не вдалося зробити.

Напередодні ж стало відомо, що у Волгограді відбудеться Турнір розвитку, участь в якому візьмуть збірні Росії, Сербії, Казахстану та Гани віком до 16 років. Це буде вже другий розіграш цього змагання, але минулого року турнір був організований не під егідою УЄФА.