Свитолина, Калинина, Ястремская и Цуренко сыграют на турнире в США: когда и против кого игры

Четверо украинок отправились в Чарльстон ради выступлений на соревнованиях WTA500. Рассказываем о первых соперницах наших девушек.

В американском Чарльстоне стартовал престижный женский теннисный турнир категории WTA500. Участие в нем принимают 48 спортсменок со всего мира, в том числе и четыре украинки.

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Квартет украинок без Костюк

Соревнования вынуждена пропустить Марта Костюк, которая залечивает травму. Зато на соревнования заявились Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Высокие позиции в рейтинге позволили каждой из украинок начать свой путь сразу со второго раунда. Между тем, девушки уже узнали своих соперниц в этом круге.

Кто наши соперницы

Первая ракетка Украины начнет свой путь в Чарльстон битвой против Дарьи Сэвилл. Австралийка прошла квалификацию и одолела в первом круге Тамару Корпач из Германии.

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Сэвилл уже дважды в этом году противостояла Даяне Ястремской, девушки обменялись победами. Успех в бою с Дарьей потенциально выведет Свитолину на первую ракетку Бельгии Элизу Мертенс.

На Ястремскую же ожидает непростой бой против полячки Магды Линетт, которая стартовала с прохода Петры Мартич из Хорватии. Кстати, Магда недавно вылетела с турнира в Майами от Леси Цуренко. Победа над Линетт выведет Даяну не победительницу пары Пегула – Анисимова.

Приятное дежавю для Калининой

А над Калининой жребий умело пошутил, выдав ей в соперницы экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки. Две недели назад девушки встречались в Майами и тогда Ангелина была близка к вылету.

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Счет стал 5:7, 2:5, но украинке удалось сделать удивительный камбэк и отправить Каролин за борт соревнования. Если Ангелина пройдет соперницу и на этот раз, то ее может ожидать россиянка Дарья Касаткина.

Что касается Леси Цуренко, то ее оппонентка определится во вторник, 2 апреля. Ею будет триумфаторка австралийской дуэли Арина Родионова – Астра Шарма. Все украинки свои стартовые матчи в Чарльстоне должны отыграть в среду, 3 апреля.