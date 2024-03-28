21-летняя теннисистка из Киева рассказала, что уже не впервые в своей жизни становится на доску для серфинга. Марта рассказала, как во время занятия серфингом в Лос-Анджелесе встретилась с электрическими скатами. Тогда девушка вместе с любимым успели выскочить из воды. Однако впоследствии вернулись ловить волны с мыслями "если погибнем, то хотя бы во время занятия любимым делом, сообщает БТУ со ссылкой на подкаст "Sit Down".

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Медовый месяц едва не превратился в трагедию

Даже из-за такой ситуации любовь к серфингу у Костюк не угасла. Опять теннисистка взялась покорять минуты во время медового месяца на Мальдивах. В тот раз занятия едва не закончилось трагедией для девушки.

Влюбленная пара недооценили величину волн, которые были примерно в пять раз больше, чем были в Лос-Анджелесе. Уверенность в себе едва не сыграла злую шутку с парой.

На Мальдивах есть места, где волна разбивается на камни. И вот меня закрутило и дважды накрыло волной, я была прямо внутри загиба волны и не могла из нее выбраться. Я практически выдохнулась и действительно чуть не погибла там,

– рассказала ужасную историю Костюк.

"На следующий день мы, конечно, снова пошли кататься на серфе, и я снова попробовала, и мне удалось стать на доску, но я все равно считаю, что это очень опасное занятие. Поэтому надо выбирать время и дни, когда эти можно заниматься", – добавила теннисистка.

Отметим. Марта Костюк занимает 26-ю позицию в рейтинге WTA. Украинка поднялась на 6-ть ступенек и является второй ракеткой страны. В активе киевлянки 1946 очков. Под руководством польки Сандры Заневской украинка показывает довольно мощный уровень игры в этом сезоне.